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المتحدث باسم جيش الاحتلال: رفع تحذيرات السفر إلى إسطنبول إلى أعلى مستوى لها في ضوء "محاولات إيرانية" لضرب أهداف إسرائيلية

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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