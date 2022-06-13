الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

النهضة التونسية تحذر من محاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي

النهضة التونسية تحذر من محاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية في بيان، اليوم الإثنين، "محاولات الزجّ بالمؤسّسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية غاية النيل من استقلاليتها" مطالبة "بفتح تحقيق جدّي في ما ورد من محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضدّ حركة النهضة".

العالم - تونس

وأعربت حركة النهضة في بيانها الصادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي السبت الماضي عن "استنكارها لخلفيات المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 التي تمّ بمقتضاه عزل سبع وخمسين قاضيا في مخالفة صريحة للدستور وللقانون"، مذكّرة بأنّ "هياكل القضاة بيّنت هذه الخلفيات في الندوة الصحفية الأخيرة التي كشفت حجم تدخّل سلطة الانقلاب في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصّة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب أو الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية"، حسب تعبيرها.

وجدّدت حركة النهضة "تمسّكها بدستور البلاد ومقاطعتها للاستفتاء المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم"،وفق ما جاء في البيان.

وندّدت "بكلّ مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب باستفتاء فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبّة وفاقدة لأيّ استقلالية في عملها"حسب تعبيرها .

وحذّرت من "محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته" ونددت "بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأوّل والثاني من دستور الثورة"، مستنكرة "المحاولات الخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين".

وأكّدت حركة النهضة مجدّدا رفضها "لمسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية الماضي"، منبّهة إلى "خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد فلا هو حوار ولا هو وطني"، وفق نصّ البيان.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حركة "النهضة" التونسية: "سنتصدى ضمن أوسع ائتلاف سياسي وشعبي للانقلاب على الدستور"

الغنوشي: النهضة ستقاطع الاستفتاء والانتخابات التشريعية القادمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخطط إسرائيلي لإقامة منتزه استيطاني بين القدس والبحر الميت

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-06-2022

الكيان الإسرائيلي يستبيح سقطري اليمنية من بوابة الإمارات

 هل تتجه المنطقة الى الحرب؟

السجن 10 اعوام لمالك مجمع النهار الاعلامية الجزائرية

رئيس البرلمان العراقي وملك الأردن يبحثان التعاون الثنائي