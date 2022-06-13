شاهد.. سيناريوهات الرعب لدى الكيان الصهيوني

العالم - العين الإسرائيلية

يرسم الخبراء والمعلقون الاسرائيليون سيناريوهات عديدة لتصورات حرب من هذا النوع، ويقيمون النتائج المتوقعة مع انخفاض واضح في منسوب الثقة بالقدرة على المواجهة اذا توسعت الدائرة.

من جهة اخرى ناقشت التلفزة العبرية تطورات ملف التطبيع بحيث يرسم امالا كبيرة على قرب التطبيع مع السعودية.

وبرز في افق التعاطي مع التحذيرات اللبنانية والتهديدات التي اطلقها حزب الله بالرد على أي اعتداء على ثروة لبنان البحرية، قلق عارما في الاوساط الإسرائيلية التي رأت انه يجب اخذ هذه التهديدات على محمل الجد كما يقول مدير المعهد الامن القومي الصهيوني للقناة "12 الإسرائيلية.

وفي ظل تعاظم القدرات العسكرية لمحور المقاومة في المنطقة يعيش الإحتلال هواجس المستقبل، ويرسم سيناريو الحرب الشاملة المدمرة التي يخشاها، وهو سيناريو يسلب النوم من اعين الصهاينة.

وتم سيناريوهات اخرى يخشاها الاسرائيلي، ومنها سيناريو الانتقام الايراني المحتمل من سلسة الجرائم والإعتداءات التي ينفذها الموساد ضد ايران ومن ضمنها جريمة اغتيال الشهيد "صياد خدائي"، سيناريو رسمته قناة "13 الاسرائيلية".

والى ملف التطبيع حيث ان قطار التطبيع بين السعودية، وكيان الاحتلال على السكة وهو يسير بسرعة، وبدفع اميركي كبير تعمل عليه واشنطن، ولا يستبعد تشهد الايام المقبلة تطورا في هذا المجال مع الزيارة المحتملة للرئيس الاميركي "جوبايدن" لتل ابيب وربما الرياض، هذا ما توقعته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

اذا كان النظام السعودي على درب التطبيع مع كيان العدو المحتل فان الامر غير ذلك تماما مع الكويت التي ترفض التطبيع رغم الاصوات النشاز التي تسمع من مطبعين كويتيين بين الحين الاخر هذا بحسب تقديرا لقناة كان.

هذه الموضوعات وسواها ناقشها برنامج " العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

النائب الأسبق في البرلمان اللبناني نزية منصور