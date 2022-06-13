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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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لن ننسی
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الفصائل الفلسطينية:المقاومة بكل أشكالها حق لن نتخلى عنه مهما كانت الأثمان
الفصائل الفلسطينية: تعتبر القوى يوم الجمعة القادم يوما للفعل الشعبي والمواجهة الجماهيرية المفتوحة مع الاحتلال في كل محاور الاشتباك
الفصائل الفلسطينية: ستبقى القوى في حالة انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المعتقلين المضربين وستقوم بواجباتها الكاملة لإنهاء معاناتهم ونيل حريتهم
الفصائل الفلسطينية: ستبقى القوى في حالة انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المعتقلين المضربين وستقوم بواجباتها الكاملة لإنهاء معاناتهم ونيل حريتهم
الفصائل الفلسطينية: نشدد على موقفنا الرافض على استفراد الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة
الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي تؤكد وقوفها مع الأسرى كافة لا سيما المضربين عن الطعام وتوسيع الفعاليات المساندة لهم
5 إصابات في تسرب بخزان مصنع كيماوي في منطقة فيروزآباد بمحافظة فارس الايرانية
المتحدث باسم جيش الاحتلال: على الإسرائيليين المتواجدين في إسطنبول مغادرة المدينة بأسرع وقت ممكن
المتحدث باسم جيش الاحتلال: رفع تحذيرات السفر إلى إسطنبول إلى أعلى مستوى لها في ضوء "محاولات إيرانية" لضرب أهداف إسرائيلية
مراسل العالم: رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية "آموس هوكشتاين" يصل إلى بيروت
5 إصابات في تسرب بخزان مصنع كيماوي في منطقة فيروزآباد بمحافظة فارس الايرانية
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش
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