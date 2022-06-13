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شاهد.. تناقضات تصريحات الصهاينة حول الحرب واسبابها

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد البرلماني اللبناني السابق نزيه منصور أن  الكيان الصهيوني يعيش حالة من القلق  والخوف والارتباك، تتجلى في التصريحات المختلقة للقيادات العسكرية والمفكرين والمعلقين الصهاينة الذين يتحدثون كل من موقعه.

العالم - خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لبرنامج "العين الأسرائيلية" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الصهاينة على المستوى العسكري يتحدثون عن احتمالات الحرب بطرق مختلفة، موضحا انهم يعلمون علم اليقين ان الحرب ممكن معرفة متى تبدأ ولكن، لا يعرفون متى تنتهي وماهي تداعياتها، خاصة لديهم تجربة كبيرة طيلة العقود الماضية مع المقاومة التي تجرعوا على يدها الهزيمة المدوية.

واشار نزيه الى ان الصهاينة يستغلون حضور المبعوث الاميركي الى لبنان "أموس هكشتاين" من اجل الضغط على السلطة السياسية في لبنان لتحقيق بعض المكاسب، مؤكدا ان هذا الامر لن ينفعهم لان هناك وحدة وطنية لبنانية بدأت تتجلي في المواقف.

واوضح نزيه ان التناقض في تصريحات المفكرين والمعليقين الصهاينة قياداتهم العسكرية حول الحرب مع أي دول في المنطقة، ناتج عن محاولة القيادة الصهيونية لاعادة الثقة المفقودة للجيش الاسرائيلي، مشيرا الى ان الفريقين يعلمون حقيقية واحده وهي عدم قدرة الكيان الصهيوني على تنفيذ تهديداته الواهية ازاء شن الحرب على اي دولة كانت.

وحول ترسيم الحدود مع الكيان الغاصب أكد منصور نزيه، ان التصريحات الاخيرة للكيان الصهيوني تظهر بانه بدأ بالهبوط عن الشجرة، وذلك نابع عن معرفة العدو الغاصب بان المستقبل ليس لمصلحته، وموضحا ان تراجع الصهاينة عن تبجحهمم في ترسيم الحدود مع لبنان، بدأ يتجلى في تصريحاتهم ومن خلال ارسال رسائل عبر السفارات والقنصليات الاجنية في لبنان، تحديدا الى المقاومة، بان السفينة التي جاءت من يونان لا تتواجد في حقل كاريش ولن تبدأ العمل هناك.

ولفت نزيه ان المعركة مع الكيان الصهيوني لم تعد محصورة بالمقاومة في لبنان انما الاجواء مفتوحة في عمق استراتيجي واسع تصل الى كل محور المقاومة ، وهذا ما يرتعب منه الصهاينه.

واكد نزيه ان رعب الكيان الصهيوني نابع من معرفته الكاملة بما يملكه محور المقاومة من امكانيات وقدرات وهذا ما يردعه عن القيام باي حماحة ضد لبنان او اي بلد ثاني.

وحول قرب وصول قطار التطبيع مع الكيان المحتل الى السعودية قال منصور نزيه، ان تطبيع السعودية مع الاحتلال قائم منذ القدم، سواء اعلن عنه او لا، وهناك علاقات ودية ومراوادت تحصل في الظل، ولكن ما أختلف الان بدء ظهورها الى العلن بشكل جلي.

وحول ان الكويت عصية على التطبيع مع الاحتلال، قال نزيه ان هذا الامر ناتج عن تضامن السلطة السياسية والشعب في الكويت في عدم التطبيع الكيان الغاصب.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6222918

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