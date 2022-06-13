العالم - سبورتي

تعليقا على تصريح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لـ«الغد» المصرية : طهران بدأت تسمع لغة جديدة من بغداد .

الاحتلال الامريكي تعمد قصف وتدمير البنى التحتية في العراق وذلك حتى لا تقوم له قائمة في الخمسين عاما اللاحقة ( ايران هي السبب )

أمريكا استخدمت في حربها ضد العراق أسلحة محرمة دوليا وتسببت بأضرار كثيرة للشعب العراقي في الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية، فضلا عن الأضرار النفسية والبيئية ( ايران هي السبب )

عدد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في العراق يقدر بالآلاف من الجنسية السعودية، والمقاتلون أيضا يصل عددهم إلى عشرات الآلاف ( ايران هي السبب )

لم تلتزم تركيا، سواء بما يتعلق بالانتهاكات العسكرية أو غيرها، بأي من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم المبرمة بينها وبين العراق ولم تتردد يوما في استغلال الظروف الاستثنائية التي يعيشها لتحقيق المزيد من المكاسب والامتيازات ( ايران هي السبب )

لوفيغارو : التقديرات المعلوماتية الفرنسية تتحدث عن قرابة 1200 رجل مخابرات من الموساد وخبراء عسكريين اسرائيليين يزاولون نشاطاتهم في كردستان العراق منذ بداية عام 2004 ( ايران هي السبب )

و... ( ايران هي السبب )