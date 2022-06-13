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مسؤول أمني لبناني: أبلغت هوكشتاين بأنه سيسمع موقف لبنان الموحّد من الرئيس عون

مسؤول أمني لبناني: أبلغت هوكشتاين بأنه سيسمع موقف لبنان الموحّد من الرئيس عون
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

اشار االمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم لى ان اللقاء مع المبعوث الاميركي لترسيم الحدود​ اموس هوكشتاين كان جيّدا، وأبلغته أنه سيسمع موقف لبنان الموحّد حيال ملف ترسيم الحدود البحرية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

العالم ـ لبنان

واستقبل المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم في مكتبه بعد ظهر اليوم الاثنين، وفدًا أمريكيًا برئاسة المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، وحضور سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

وأشار اللواء عباس ابراهيم الى أن "اللقاء مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين كان جيّدًا" مضيفًا: "أبلغته أنه سيسمع موقف لبنان الموحّد من رئيس الجمهورية ميشال عون".

ولفت وزير الطاقة ​وليد فياض​، الى "أننا تناقشنا مع الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ حول توقيع اتفاقيات استجرار ​الكهرباء​ إلى لبنان من ​الأردن​ و​مصر​، ونحن خلف فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، والدولة كلها لديها موقف واضح وهذا يقوي لبنان".

وأضاف: "في ما خصّ موضوع ​ترسيم الحدود البحرية​ أكدت للوسيط الأميركي على أن الموقف الوطني الموحّد هو ما يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة ولبنان يسعى للحفاظ على حقوقه".

ووصل رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السّفير ​آموس هوكشتاين​، اليوم الاثنين، إلى ​بيروت​.

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