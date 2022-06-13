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غدا.. بدء اعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين

غدا.. بدء اعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

تنطلق يوم غد في العاصمة السورية دمشق أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

العالم - سوريا

وتتضمن أعمال الاجتماع على مدى ثلاثة أيام جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى وذلك في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق إضافة إلى جلسات مشتركة من الجانبين السوري والروسي لمناقشة توقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.

كما تشمل أعمال الاجتماع لقاءات مشتركة من الجانبين في مختلف المحافظات ضمن قطاعات الاقتصاد والتجارة والتعليم العالي والتربية والصحة والاتصالات والعدل والثقافة والإدارة المحلية والبيئة والطاقة والزراعة والإصلاح الزراعي والنقل والصناعة وتوزيع مساعدات وكتب مدرسية في عدد من المحافظات.

وكان المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين عقد في شهر تشرين الثاني من عام 2020 حيث أكد بيانه الختامي استعداد سوريا لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن ومواصلة الجهود لتوفير ظروف معيشة كريمة لهم ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب للاجئين وزيادة مساهمته ودعمه لسوريا من خلال تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة الإعمار وتقديم الرعاية الصحية والطبية والخدمات الاجتماعية ونزع الألغام.

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