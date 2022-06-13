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مصادر يمنية: انفجارات داخل مايسمى المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب التابعة لمرتزقة العدوان إثر نشوب حريق في أحد مخازن الأسلحة

الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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