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بلينكن: واشنطن وحلفاؤها مستعدون للرد على الاختبارات النووية لكوريا الشمالية

بلينكن: واشنطن وحلفاؤها مستعدون للرد على الاختبارات النووية لكوريا الشمالية
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن التجارب النووية لكوريا الشمالية ستكون "خطيرة ومزعزعة للاستقرار" للمنطقة. والولايات المتحدة تحث بيونغ يانغ على التخلي عن هذه الخطط.

العالم-الامريكيتان

وقال: "نحن نعلم أن الكوريين الشماليين قد أجروا الاستعدادات لمثل هذا الاختبار. إننا نتابع هذا بحذر شديد. نحن على اتصال وثيق جدا مع حلفائنا وشركائنا المقربين، بدءا من كوريا الجنوبية واليابان، وآخرين أيضا، من أجل أن نكون مستعدين لأي تطور للأحداث".

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن التجارب النووية لكوريا الشمالية ستكون "خطيرة ومزعزعة للاستقرار" للمنطقة. والولايات المتحدة تحث بيونغ يانغ على التخلي عن هذه الخطط.

وأضاف "نحن مستعدون لإجراء تعديلات قصيرة وطويلة الأجل على وجودنا العسكري".

ووصف إجراء كوريا الشمالية المحتمل لتجربتها النووية السابعة بأنه "حدث خطير ومزعزع للاستقرار في المنطقة" ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وطالب بلينكين كوريا الشمالية بالامتناع عن مثل هذه الأعمال والاستجابة بشكل إيجابي لاقتراح العودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وأضاف وزيرة الخارجية "لقد قلت من قبل وأكرر الآن أنه ليست لدينا نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية".

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بلينكن: واشنطن وحلفاؤها مستعدون للرد على الاختبارات النووية لكوريا الشمالية

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