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بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بكوريا الشمالية

بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بكوريا الشمالية
الإثنين ١٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بكوريا الشمالية، وذلك في رسالة وجهها إلى الكونغرس.

العالم-الامريكيتان

وقال بايدن في رسالته إن "المادة 202 (د) من قانون حالة الطوارئ الوطنية 50 U.S. المتعلقة بكوريا الشمالية ستبقى سارية المفعول بعد تاريخ الذكرى السنوية لها الموافق 26 يونيو 2022.

وأضاف أن "وجود وخطر انتشار المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية، وإجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية التي تزعزع استقرار شبه الجزيرة الكورية وتهدد القوات المسلحة للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها التجاريين في المنطقة، بما في ذلك سعيها لبرامج نووية وصاروخية، وغيرها من الإجراءات والسياسات الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار التي تمارسها حكومة كوريا الشمالية، لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

وتابع: "لهذا السبب، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13466 فيما يتعلق بكوريا الشمالية".

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بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بكوريا الشمالية

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