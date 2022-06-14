الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العامري: فتوى الجهاد الكفائي وضعت نهاية لأسطورة داعش

العامري: فتوى الجهاد الكفائي وضعت نهاية لأسطورة داعش
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري، أن فتوى الجهاد الكفائي وضعت نهاية لأسطورة داعش.

العالم-العراق

وقال العامري في بيان، الاثنين، إنه "في مثل هذا اليوم قبل ثمانية اعوام أصدر المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) فتوى الجهاد الكفائي التي أوجبت على الشعب الدفاع عن النفس والوطن في مواجهة الاجتياح الداعشي الوحشي للبلاد".

وأضاف، أنه "على اثر الفتوى التأريخية هب المؤمنون شيبا وشبانا وحملوا السلاح وقاتلوا بشجاعة نادرة وثبات واقدام حتى تحقق النصر المبين، كانت تلك الفتوى ضرورة تأريخية صنعت معجزات عديدة"، مبينا: "هي التي أدت الى تأسيس وتطور الحشد الشعبي المبارك ليكون مظهرا اصيلا من مظاهر التعبئة والجهاد والاستشهاد في تأريخ امتنا، وهي التي أدت الى وضع نهاية لاسطورة داعش الاشرار وما رافقها من تضخيم اعلامي لاقزام الوحشية والتكفير، وهي التي أعادت ترسيخ دور المرجعية في حياة الأمة وقدرتها على مواجهة الأزمات وانجاز التحولات، وهي التي أكدت شرعية العملية السياسية كوسيلة وحيدة للبناء والاصلاح وخدمة الشعب، وعززت دور القوات المسلحة بتوفير ظهير عقائدي يشاركها الخندق لحماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية".

وتابع أن "المرجعية العليا المباركة كما عودتنا حاضرة في اللحظة المناسبة لكي تنقذ الموقف وتعيد الحياة الى مسارها الطبيعي، واليوم نحن بحاجة الى لطف ورعاية المرجعية وحكمتها وبعد نظرها لتقول كلمتها الفصل بشأن ما يمر به العراق راهنا من منعطفات سياسية صعبة، وهي تعي اكثر منا أن اي طارئ يهدد العملية السياسية فمعناه وضع تأريخ كامل من التضحيات والانتصارات ودماء الشهداء على كف عفريت، وتسجيل انتكاسات تسر العدو وتؤلم الصديق".

وختتم قوله: "كل الامتنان للمرجعية ومواقف المرجعية واتباع المرجعية، ومعها دائما من نصر الى نصر".

روابط ذات صلة

إحياء الذكرى الـ8 لتأسيس الحشد الشعبي وصدور فتوى الجهاد الكفائي

صالح: فتوى الجهاد الكفائي كانت مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق

السيد الحكيم: فتوى الجهاد الكفائي وحدت العراقيين في مواجهة الارهاب

بذكرى تأسيسه.. الفياض: الحشد لن يكون طرفاً بأي معركة سياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العامري: فتوى الجهاد الكفائي وضعت نهاية لأسطورة داعش

الشيخ نعيم قاسم: الاستحقاق المُلحّ والضروري هو تكليف رئيس الحكومة وتشكيلها

عشرات المواطنين في مصر يتخلون عن جنسيتهم..ما السبب في ذلك؟!

لبنان..هوكشتين سيستمع اليوم كلمة الفصل من عون

تركيا: مقتل مهاجر أفغاني برصاص حرس الحدود اليوناني واليونان ترد

في اول تعليق.. السيسي يعلق على قرار إثيوبيا 'الملء الثالث' لسد النهضة