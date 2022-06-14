وزير العمل يقدم استقالته للرئيس الايراني

العالم - ايران

وقدم عبدالملكي الشكر لوضع رئيس الجمهورية الثقة فيه لتصدي حقيبة وزارة العمل كما قدم التقدير ايضا لمنح مجلس الشورى الاسلامي الثقة له كوزير للعمل قائلا ان استقالته هي من اجل ازدياد التنسيق داخل الحكومة.

وقال عبدالملكي في رسالة الاستقالة انه لم يألوا جهدا خلال 300 يوم من تصديه لمنصب وزارة العمل لتقديم الخدمات بصدق للشعب الايراني العظيم كما قدم الشكر لزملائه في الوزارة لمؤازرته طوال فترة وزارته.

وأكد عبدالملكي انه يعتبر نفسا جنديا صغيرا للنظام الاسلامي وللحكومة الشعبية مضيفا بانه سيبذل كل ما بوسعه لتحقيق القيم العليا للنظام الاسلامي ولن يألوا جهدا في تقديم الخدمات في هذا المجال.