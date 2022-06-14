الوسيط الأميركي في بيروت: 3 سيناريوهات أحدها قد يكون فخاً

العالم - لبنان

وحسب موقع النشرة اللبناني اليوم الثلثاء السيناريو الأول: الذهاب إلى تسوية سريعة تسمح لكل من تل أبيب وبيروت بالعمل على إستثمار ثرواتهما الغازية في البحر، الأمر الذي يتطلب جهوداً كبيرة من الجانب الأميركي وقبول من الجانب الإسرائيلي بالحدّ الأدنى من الشروط الموضوعة من الجانب اللبناني.

السيناريو الثاني: الذهاب إلى مواجهة عسكريّة لا أحد يستطيع، منذ اليوم، التكهن بالنتائج والتداعيات التي ستتركها، لكنها من المؤكد ستعيق كل الإستثمارات الغازيّة في البحر المتوسط، الأمر الذي من المفترض أنه لا يصبّ في صالح أيّ من الأفرقاء المعنيين بهذا الملف.

السيناريو الثالث: الذهاب إلى التهدئة التي تفتح الباب أمام مفاوضات طويلة، الأمر الذي يصبّ في صالح تل أبيب لكنه سيكون مضرّاً جداً لبيروت، خصوصاً في ظل موقف الشركات الأجنبية المعروف، لا سيما أن الجانب الإسرائيلي سعى، منذ توتر الأجواء في الأيام الماضية، إلى التأكيد بأن energean power لم تقترب من المنطقة المتنازع عليها.

هنا، قد يكون على الجانب اللبناني التنبه إلى إمكانية دفعه إلى السيناريو الثالث، على قاعدة حاجة الوسيط الأميركي إلى المزيد من الإتصالات والزيارات المكوكية، الأمر الذي لا يجب الموافقة عليه إلا على أساس عودة الأمور إلى ما قبل إستقدام "energean power" إلى المنطقة المتواجدة فيها، نظراً إلى أنّ خسارته أوراق الضغط التي يلوح بها: توقيع المرسوم المتعلق بإعتماد الخط 29 أو المواجهة العسكريّة التي توقف جميع الأعمال في الجانبين، من الممكن أن يكون له تداعيات كارثية.

في المحصلة، من الضروري الإشارة إلى أن الإستفادة من هذه الثروة يجب أن تكون في وقت قريب، نظراً إلى أن التطورات العلمية والتوجه نحو الإعتماد على الطاقات البديلة، قد يؤديان إلى أن تكون، بعد سنوات، من دون أيّ قيمة فعليّة أو جدوى إقتصادية بالمقارنة مع كلفة الاستخراج.