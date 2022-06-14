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متحدث الحكومة: الرئيس الايراني يوافق على استقالة وزير العمل

متحدث الحكومة: الرئيس الايراني يوافق على استقالة وزير العمل
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث بأسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي ان رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي وافق على استقالة وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي حجة الله عبدالملكي.

العالم - ايران

وقال بهادري جهرمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء: قدم وزير العمل أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وتم تعييين زاهدي وفا مشرفا على وزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي.

واضاف: ان عبد الملكي لن يترك الحكومة ويفترض أن يعمل مع الحكومة مستشارا لرئيس الجمهورية.

وكان وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، حجة الله عبدالملكي، قد وجه رسالة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي قدم فيها استقالته بهدف زيادة التنسيق في اداء الحكومة.

من جهة اخرى قال المتحدث بأسم الحكومة الايرانية: في سياق الدبلوماسية الإقليمية، شهدنا زيارة رئيسي طاجيكستان وفنزويلا إلى البلاد، واليوم نستشيف رئيس تركمانستان، والأسبوع المقبل ايضا نستضيف رئيس كازاخستان.

يتبع...

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