فرنسا: جنودنا يغادرون مالي في نهاية الصيف

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ونقلت وكالة "فرانس 24" الفرنسية تصريحات المتحدث باسم هيئة الأركان العامة، الجنرال باسكال إياني، الذي قال إن "الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائيا في نهاية الصيف مع نقل معقلهم الرئيسي في "غاو" إلى القوات المسلحة المالية"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية أعلنت قبل فترة أنها سلّمت رسميا قاعدة "غوسي" الواقعة شمالي مالي للقوات المسلحة المالية.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة مالي فسخ المعاهدات العسكرية مع فرنسا، وذلك في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت الحكومة في بيان، إن الحكومة تابعت بأسف، التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 يونيو/حزيران 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع باماكو.

وأكد البيان أن الطائرات العسكرية الفرنسية انتهكت مرارا أجواء البلاد، رغم إعلان مالي إنشاء منطقة حظر جوي مؤقتا.

وأضاف البيان أن حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 يوليو/تموز 2014.

كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقع في 1 و8 مارس/آذار 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.