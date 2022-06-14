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بالفيديو .. "محمد الضيف" الاسم الذي دوخ كيان الاحتلال

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

حين يذكر إسمه، لا بد من حالة طوارئ ولو نفسية في الحد الأدنى لدى كيان الإحتلال الإسرائيلي. محمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

العالم - خاص العالم

الرجل الذي دوخ الإحتلال كما يقال. في ظل غيابه عن الظهور الإعلامي، كتائب القسام نشرت مقطع فيديو قصيرا يظهر القائد محمد الضيف في لقطات قديمة.

مواقع التواصل وتحديدا تويتر شهد تفاعلا كبيرا مع الصور الخاصة بالقائد محمد الضيف.

في هذا السياق غرد حساب "الخداش": "في حضرة قائد هيئة أركان المقاومة أبو خالد محمد الضيف..لا نملك إلا الخشوع في هيبة المشهد والإنصات لإيماءات هذا العظيم الذي أرعب الاحتلال وأعوانه".

"مايا رحال" أيضا علقت: "مشهد نادر يعرض لأول مرة لقائد أركان المقاومة الغازي محمد الضيف قائد الذراع العسكري لحماس. لله درك يا ضيف".

المزيد بالفيديو المرفق..

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