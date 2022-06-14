أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

آرمان ملي ..

الناطق بإسم الخارجية .. إحياء الإتفاق النووي سيكون ممكنا اذا ما عملت أمريكا بتعهداتها

سياست روز ..

ناقلة النفط "آفراماكس" ثاني ناقلة عملاقة عابرة للمحيطات صناعة إيرانية بالكامل

كيهان ..

إزدهار صناعة السفن وخاصة ناقلات النفط بالبلاد وتصديرها للخارج إنجاز هائل رغم الحظر

وطن امروز ..

حلف الناتو يتراجع مقابل روسيا داعيا الرئيس الأوكراني لقبول صيغة السلام مقابل الأرض

جوان ..

حلف الناتو بدأ يتحدث بدوره عن صيغة السلام مقابل الأرض لحل الأزمة الأوكرانية

رويش ملت..

وزارة الخارجية .. الرد الإيراني على قرار مجلس الحكام كان حازما وفي محله تماما

ابتكار ..

مؤشرات إستعدادات عسكرية سورية لدخول مواجهة محتملة مع تركيا

حمايت ..

مقتدى الصدر يعلن عن تعليمات بإغلاق مكاتب ومؤسسات التيار الصدري بكل أرجاء العراق

خراسان ..

هدف مقتدى الصدر دفع الأزمة السياسية بالعراق لطريق مسدود أم للتملص منها ؟

ايران ..

رئيس جمهورية تركمنستان يقوم بزيارة رسمية لإيران اليوم بدعوة من رئيس الجمهورية

اطلاعات ..

إضرابات وإحتجاجات واسعة تعصف بالكيان الصهيوني تنديدا بسوء الأوضاع الإقتصادية

مردم سالاري ..

المحكمة العليا ببريطانيا ترفض طلب إستئناف حكم تأييد قرار ترحيل اللاجئين إلى رواندا

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( المقاطعة بالطراز الصدري ).. نفذ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدرتهچیچه بسحب نوابه من البرلمان العراق حيث استقال ثلاثة وسبعين نائبا صدريا من البرلمان بالفعل وقبلت استقالاتهم كل ذلك في قمة ازمة سياسية مستمرة منذ ثمانية اشهر بشأن تشكيل حكومة جديدة . ( إن هناك إحتمالين الأول إنحلال البرلمان بإستقالة نواب قوى متحالفة مع الصدر والثاني حلول مرشحين على البدل محل المستقيلين) والاحتمال الاول ضعيف اذ قد تمتنع مثل هذه القوى عن مواكبة الخطوة الصدرية مفضلة المحافظة على مكاسبها البرلمانية , ويبقى احتمال حلول مرشحين في قائمة على البدل محل النواب المستقيلين وحسب قانون الانتخابات بالعراق وعندا سيتمكن الاكار التنسيقي للاحزاب الشيعية من زيادة عدد مقاعده النيابية . ولكن مع ذلك ليس من المستبعد حدوث تفاهم لحظات اخيرة بين الاطار التنسيق والتيار الصدري وسحب الاخير لاستقالات نوابه وتشكيل حكومة جديدة والسير بطريق الخروج من الازمة السياسية .

آرمان ملي ..

في الشأن العراقي ايضا كتبت صحيفة آرمان ملي في مقالها (الغموض يلف مستقبل العراق السياسي ).. استقال نواب التيار الصدري من البرلمان واصدر مقتدى الصدر تعليمات باغلاق مكاتب ومؤسسات هذا التيار ايضا وكل ذلك وسط تكهنات تقول ان الصدر يخطط للعب دور المعارضة في قراءة متشائمة منه للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولاستمرار ضعف الخدمات العامة . والواقع هو انه.. ( من المستبعد أن تتجه الأمور نحو حل البرلمان بوجود شكوك جدية بشأن إستقالة نواب قوى سياسية أخرى دعما للصدر) وربما وضع الصدر هذا الاحتمال في حساباته في اي رهان محتمل من قبله على اجراء انتخابات مبكرة , وهذا يعني ان مقتدى الصدر يخطط ايضا لتزعم المعارضة العراقية في حالة بقاء البرلمان ونجاح منافسية بتشكيل حكومة جديدة , ورهانه في مثل هذه الحالة يرتبط بتقييمات باستمرار الازمة الاقتصادية وتصاعد اجواء الاستياء الشعبي وبالتالي استغلال مثل هذه الاجواء لصالح تعزيز شعبيته .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت عن مستجدات الازمة الاوكرانية في مقالها (الناتو يدعو أوكرانيا للتنازل عن بعض أراضيها )... مع استمرار الحرب باوكرانيا واقتراب روسيا من السيطرة على المزيد من الاراضي بشرق اوكرانيا , بدأت بوادر تغيير في الموقف الغربي تطفو على السطح . ( إن ما يحدث هو بداية تراجع القوى الغربية مقابل روسيا عبر دعوة الرئيس الأوكراني لقبول مبدأ السلام مقابل الأرض )

وبعبارة اخرى يقول حلف الناتو للرئيس زيلينسكي ان عليه التفكير مليا بوقف الحرب عبر التنازل عن اراضي اوكانية لصالح روسيا, وهذا ما جاء ضمنيا في تصريحان الامين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" المعروف بمواقفه المتصلبة مقابل روسيا بشأن اوكرانيا. ان هناك موجة سياسية اعلامية غربية تعكس سأم القوى الغربية من استمرار طلبات اوكرانيا الملحة بالحصول على السلاح والدعم المالي والاقتصادي لمواصلة الحرب وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية تقدمها . وهذا السأم يرتبط في الواقع بارتفاع تكاليف هذه الحرب على الاقتصاد الغربي مع عدم ظهور اية مؤشرات ايجابة حول افاق هذه الحرب .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن المستجدات التي ترتبط بالحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا في مقالها ( الناتو يوجه طعنة لقلب زيلينسكي ).. بعد ايام من اطلاق الرئيس الامريكي لتصريحات عكست ضمنيا تعب امريكا من مواصلة دعم اوكرانيا, اطلق الامين العام لحلف الناتو تصريحات محبطة تماما للرئيس الاوكراني داعيا اياه للتفكير بالتنازل عن اراضي اوكرانية لروسيا لوقف الحرب . ( ينس إستولتنبرغ قال بصراحة إن على أوكرانيا دراسة خيار التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا لإنهاء الحرب ) والادهى من ذلك بالنسبة للرئيس الاوكراني زيلينسكي هو ان هذا المسؤول بالناتو تحدث وكأن الامر بات منتهيا مستندا لجدوى خيار التنازل هذا بما حدث بين روسيا وفنلندا بالحرب العالمية الثانية بتنازل الاخيرة عن اراضي فنلندية لروسيا لانهاء النزاع بين البلدين . فستولتنبرغ طرح تساؤولات عن مساحة ومواقع الاراضي الاوكرانية التي قد تتنازل اوكرانيا عنها وفي الوقت الذي دأب فيه زيلينسكي تأكيد ضرورة تحرير كل الاراضي الاوكرانية .

حمايت ..

كتبت صحيفة حمايت في مقالها ( الخيارات الفارغة ) .. اعترفت مصادر اعلامية امريكية كبرى مؤخرا باحتراق كل خيارات ادارة بايدن مقابل ايران بما فيها خيار تصعيد الحظر والخيار العسكري ايضا .

( إن هذا الإعتراف يعني نجاح إيران بإفشال كل أشكال الحظر والتهديدات والضغوط الأمريكية بشأن برنامجها النووي وقدراتها الدفاعية ) ويعني ايضا احتراق عبارة امريكا المعهودة المتبجحة القائلة بأن " كل الخيارات مطروحة على الطاولة " على صعيد المواجهة مع ايران . ان احتراق هذه العبارة وكل الاوراق الامريكية , واقع يعكس نجاح استراتيجية المقاومة والصمود التي تنتهجها ايران في مواجهة كل التهديدات الامريكية , ومن هنا ليس امام واشنطن وحليفاتها الاوروبيات سوى الكف عن وضع عراقيل بمسار مفاوضات فيينا و اطلاق التهديدات الفارغة وعن استخدام مجلس الحكام والوكالة الدولية كأداة ضد بلادنا.