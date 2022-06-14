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روسيا قد تلغي اعترافها باستقلال 4 بلدان

روسيا قد تلغي اعترافها باستقلال 4 بلدان
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

روسيا تبحث حاليًا إلغاء الاعتراف باستقلال ليتوانيا، ويمكن أن تلغي اعترافها باستقلال لاتفيا وإستونيا وأوكرانيا أيضا في المستقبل. صرح بذلك النائب يفغيني فيودوروف، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما).

العالم - روسيا

وحسب "سبوتنيك" كان النائب فيودوروف قد قدم مشروع قانون بشأن إلغاء قرار مجلس الدولة للاتحاد السوفيتي بالاعتراف باستقلال جمهورية ليتوانيا إلى البرلمان الروسي. وأوضح أن هذا القرار غير مشروع لأنه صادر عن الهيئة غير الدستورية التي انتهكت عدة أحكام لدستور الاتحاد السوفيتي حينما اتخذته.

وقال فيودوروف، إن دستور الاتحاد السوفيتي وضع نظاما خاصا متميزا لخروج مدينتي فيلنوس (عاصمة ليتوانيا) وكلايبيدا ومحطة إيغنالينسكايا الكهرونووية من الاتحاد السوفيتي.

وأشار إلى أنه بعد ليتوانيا يمكن أن يُطرح المطلب نفسه بشأن إستونيا ولاتفيا وأوكرانيا.

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روسيا قد تلغي اعترافها باستقلال 4 بلدان