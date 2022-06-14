لبنان يرفع شعار التفاوض مع الاحتلال لكن لا تنازل عن الحقوق

العالم - خاص العالم

واشارت الصحفية رندلي جبور في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث)، ان هو موقف سيبلغه رئيس لبنان ميشيل عون لکنه لن يعطي الموقف الرسمي في لقاءه المرتقب مع الوسيط الامريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي اموس هوكشتاين ولكن سيعطي اساسا لعودة المفاوضات التي يريدها لبنان بدون ان يقدم جوابا نهائيا لانه ينتظر عرض جديد يقدمه هوكشتاين يبنى عليه الموقف الرسمي النهائي.

واوضحت جبور ان سقف الموقف اللبناني هو العودة للتفاوض غير المباشر مع الكيان الاسرائيلي، وان لبنان يرفض ان يبدأ كيان الاحتلال التنقيب وخاصة في حقل كاريش بالتالي لايجوز ان تستمر المفاوضات والاحتلال يستخرج الغاز والنفط بينما لبنان غير مسموح له، وان الخط 29 خط تفاوضي والحدود الادني التي يقبل بها هو الخط 23، وتكون قانا للبنان كاملة. بالتالي تحت هذا السقف سيفاوض لبنان وسيستمع الى ما سيقول هوكشتاين وهناك امل بالمفاوضات ولكن اليد موضعه على نقاط القوة اللبنانية وخاصة المتمثلة بالمقاومة.

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