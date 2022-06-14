الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

التضخم السنوي في ألمانيا يكسر أرقاما قياسية تاريخية

التضخم السنوي في ألمانيا يكسر أرقاما قياسية تاريخية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

تسارع التضخم في ألمانيا بحلول نهاية مايو/أيار، بشكل كبير ووصل إلى 7.9%، وفقا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإحصائي الفيدرالي للبلاد "ديستاتيس".

العالم - أوروبا

وأكد البيان أن التضخم حطم رقما قياسيا في التاريخ، وفقا لملاحظات "ديستاتيس".

وفي الوقت نفسه، فإن أسعار المستهلكين في البلاد، وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي، تسارع في النمو إلى 8.7% في مايو مقارنة بـ 7.8% في الشهر السابق.

في شهر مايو، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% بعد أن كانت 0.7% في شهر أبريل/نيسان السابق.

يتوقع المتعاملون في أسواق المال زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو بمقدار 113 نقطة أساس بنهاية العام. حافظت السندات الألمانية على انخفاضاتها، فيما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ثماني نقاط أساس عند 1.05%.

تزيد أرقام التضخم من الضغط على الحكومة حيث تتعرض الأسر لمزيد من ضعف القدرة الشرائية. وصف وزير المال كريستيان ليندنر، في وقت سابق اليوم، مكافحة ارتفاع الأسعار بأنها "أولوية قصوى" فيما دعا إلى إنهاء السياسة المالية التوسعية.

أعرب صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك الرئيسة كريستين لاغارد، عن مخاوف مماثلة، وأبدوا قلقهم من أن نمو الأسعار الحاد يخاطر بأن يصبح راسخا ويثبط الاستهلاك، في وقت تعاني فيه الصناعة من اختناقات العرض المستمرة وعدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

العقوبات على الغاز الروسي تكلف ألمانيا المليارات سنويا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التضخم السنوي في ألمانيا يكسر أرقاما قياسية تاريخية

مسؤول 'إسرائيلي': لو كان عندي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليه

ليبيا.. جولة مفاوضات 'دستورية' حاسمة في مسار معقّد

مواقع اسرائيلية بينها المطار تتعرض لهجوم سيبراني

غريب آبادي ينتقد محاکمة الدبلوماسي الايراني اسدي في محاكم ألمانيا وبلجيكا

روسيا قد تلغي اعترافها باستقلال 4 بلدان