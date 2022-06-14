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إيران: ما ورد في تقرير الوكالة الذرية بشأن وجود جزئيات اليورانيوم في تورقوزآباد ومريوان ورامين أثاره الكيان الصهيوني ولا يستند إلى أي أدلة قانونية

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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