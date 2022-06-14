الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث الحكومة الايرانية: تعيين زاهدي وفا وزيرا للعمل بالوكالة

متحدث الحكومة الايرانية: تعيين زاهدي وفا وزيرا للعمل بالوكالة
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث بإسم الحكومة الايرانية «علي بهادري جهرمي» صباح اليوم الثلاثاء تعيين " محمد هادي زاهدي وفا " وزيرا للتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي بالوكالة خلفا لـ حجة الله عبد الملكي الذي استقال من منصبه.

العالم - ایران

وقال بهادري جهرمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء ان وزير العمل قدم أمس استقالته إلى رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية، وتم تعييين زاهدي وفا وزيرا بالوكالة.

واضاف: ان عبد الملكي لن يترك الحكومة ويفترض أن يعمل مع الحكومة مستشارا لرئيس الجمهورية.

وكان وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، حجة الله عبدالملكي، قد وجه رسالة الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قدم فيها استقالته بهدف زيادة التنسيق في اداء الحكومة.

وأكد المسؤول موافقة رئيس الجمهورية على استقالة عبدالملكي امس الاثنين مشددا على انه سيبقى في الحكومة وسيمارس نشاطه كمستشار للرئيس اية الله رئيسي.

وأوضح المتحدث بإسم الحكومة أن الدكتور « محمد هادي زاهدي وفا» سيباشر عمله وزيرا بالوكالة لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي خلفا للوزير المستقيل عبد الملكي.

روابط ذات صلة

متحدث الحكومة: الرئيس الايراني يوافق على استقالة وزير العمل

وزير العمل يقدم استقالته للرئيس الايراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزيرا خارجية 'الجزائر وفرنسا' يبحثان الوضع في 'ليبيا ومالي'

تفويج 2500 زائر إيراني الى العراق يوميا عبر الحدود البرية

نبذة عن وزير العمل الايراني بالوكالة

متحدث الحكومة الايرانية: تعيين زاهدي وفا وزيرا للعمل بالوكالة

خاص بقناة العالم.. المجلس المركزي الفلسطيني: لاجديد في جعبة بايدن

فتح خطّ جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك