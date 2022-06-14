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نبذة عن وزير العمل الايراني بالوكالة

نبذة عن وزير العمل الايراني بالوكالة
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

عين رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي "محمد هادي زاهدي وفا" وزيرا بالوكالة لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي اثر استقالة الوزير حجة الله عبد الملكي.

العالم - ایران

ويعتبر زاهدي وفا ( 59 عاما) الذي عينه رئيس الجمهورية خلفا للوزير المستقيل عبد الملكي معيدا جامعيا واحد اساتذة الاقتصاد الذي يحمل في سجله انشطة علمية وعملا طويلا خلال العقدين الماضيين.

وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة اتاوا في كندا وعمل في الاعوام الماضية عضوا في الهيئة الادارية لشركة استثمارات التامين الاجتماعي ورئيسا لهيئة ادارة الصناعات الحديثة ورئيسا لهيئة ادارة "رايتل" وعضو المجلس الاعلى للنموذج الاسلامي - الايراني.

وعمل في وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة التاسعة وممثلا لوزارة الاقتصاد في اللجان التخصصية في المجلس الاعلى للبحوث والتقنيات ومجلس الاقتصاد ولجنة الاقتصاد في الحكومة والمجلس الاعلى للطاقة.

وكان زاهدي وفا يشغل منصب مساعد الشؤون الاقتصادية للنائب الاول لرئيس الجمهورية وعينه الرئيس رئيسي اخيرا وزيرا بالوكالة لوزارة العمل.

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