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بيان هام من الإطار التنسيقي عقب اجتماعه مع كتل سياسية

بيان هام من الإطار التنسيقي عقب اجتماعه مع كتل سياسية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أصدر الاطار التنسيقي في العراق، اليوم الثلاثاء، بيانا عقب انتهاء اجتماعه مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون.

العالم-العراق

وذكر الإطار في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية".

واكد المجتمعون بحسب البيان، ان "المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الاسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية و تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الامن والاستقرار للجميع".

ودعا الاطار التنسيقي، "جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي الى المشاركة في الحوارات معربا عن استعداده لمفاتحة جميع الاطراف لايمانه بان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد وتسهم في حقظ مكانة ودور العراق في المنطقة والاقليم، وفق ما جاء في البيان".

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بيان هام من الإطار التنسيقي عقب اجتماعه مع كتل سياسية

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