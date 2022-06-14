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ضاحي خلفان يثير جدلاً حول المثلية الجنسية في الإمارات

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

أثارت تصريحات رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، حول إنتشار المثلية الجنسية في الإمارات، أثارت جدلاً علی مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - الامارات

كثيرة هي التقارير والأحاديث حول طبيعة النشاطات الترفيهية التي تحصل في الإمارات. لكن مؤخرًا خرج كلام من رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، حذر من إنتشار المثلية الجنسية في الإمارات. كلام خلفان قد يبدو غريبا كون ما يسمى بسياسة الإنفتاح والتسامح في بلاده فتحتْ مجالاً لهكذا نشاطات غريبة عن المجتمعات العربية كما يقول الناشطون.

وغرد "عبدو غانم" رداً على كلام ضاحي خلفان:"شوف اللي يحصل في بلادك اولاً. كل ما هو ضد تعاليم الاسلام موجود عندكم و صار قانوني".

وجاء في تغريدة علی حساب "هلا مدريد":"عادي الإمارات احتضنت اليهود، ما في خلاف تستقبل دعم المثلية. الله يلطف بحالنا".

اما "نوف" فكتبت:"نحن دولة تسامح وتفتّح ولكن هذا لا يعني التنازل عن قيمنا الدينية والأخلاقية. والموافقة على عرض افلام أو مسلسلات تدعم المثلية هو بداية الإنحلال".

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