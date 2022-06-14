المدعي العام الإيراني والسفير الروسي يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

العالم - إيران

وقد أكد المدعي العام الإيراني أثناء اللقاء على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية والتعاملات القانونية والقضائية وتنفيذ التفاهمات المشتركة واستمرار التعاون الموجود بين البلدين.

من جانبه شدد السفير الروسي على تنفيذ القرارات والاتفاقيات الثنائية والدولية متعددة الأطراف وقدم شكره للسلطة القضائية في إيران للمساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد جاغاريان أهمية دور إيران في حفظ أمن المنطقة والتعاملات الدولية قائلا إن إيران تتعامل مع روسيا بشكل مناسب وجيد في مختلف المجالات ويجب تعزيز هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.