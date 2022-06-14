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وفد من طالبان يزور طهران غدا لمناقشة موضوع مياه هلمند

وفد من طالبان يزور طهران غدا لمناقشة موضوع مياه هلمند
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

يتوجه وفد من وزارة المياه والطاقة في حكومة طالبان المؤقتة برئاسة فاروق أعظم كبير مستشاري الوزارة إلى طهران غدا (الأربعاء) لمناقشة اتفاقية حقوق المياه بين إيران وأفغانستان.

العالم- أفغانستان

والغرض من زيارة الوفد الأفغاني هو التشاور بشأن عقد المياه الإيراني - الإيراني وتخصيص مياه هلمند.

وفي هذا الصدد قال فاروق أعظم" إن وفدا من وزارة المياه سيتوجه إلى طهران لتطبيق نص الاتفاقية الموقعة بين إيران وأفغانستان عام 1970 بشأن مياه نهر هلمند".

في وقت سابق، قال المتحدث باسم طالبان ، ذبيح الله مجاهد ، "إن قضية حقوق المياه بين أفغانستان وإيران قد تم حلها ، وقال إنه إذا كان لدى الجانب الأفغاني ما يكفي من المياه ، فإن جمهورية إيران الإسلامية ستستفيد أيضًا من المياه".

كما قال أنعام الله سمنغاني ، نائب المتحدث باسم طالبان ،" إن أفغانستان تفي بجميع التزاماتها السابقة المتعلقة بحقوق المياه مع جمهورية إيران الإسلامية".

وشدد السمنغاني على" استعداد طالبان لمعالجة مخاوف إيران في هذا الصدد من خلال الحوار".

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