أميرعبداللهيان: إيران لن تتخلى عن نهج الدبلوماسية وصولا إلى اتفاق جيد

العالم- ايران

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أميرعبداللهيان اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية باكستان بلاول بوتو زرداري الذي يزور طهران حاليا.

وأشاد وزير الخارجية الإيرانية بالعلاقات المعمقة والعريقة بين إيران وباكستان باعتبارهما بلدين كبيرين في العالم الإسلامي؛ مؤكدا بأن هذه الأواصر لطالما شكلت مصدر أمل.



وأضاف أن الحكومة الإيرانية الجديدة مصممة على توسيع هذه العلاقات، كما هنأ زرداري على تسنمه حقيبة الخارجية في الكابينة الباكستانية الجديدة.



كما لفت إلى زيارة رئيسة الوزراء الباكستانية الفقيدة "السيدة الشهيدة بي نظير بوتو" (والدة بلاول بوتو زرداري) إلى مرقد الغامام الرضا (عليه السلام) في مشهد المقدسة (شرقي البلاد)؛ مؤكدا أنه سيقدم مجموعة من الصور التذكارية لهذه الزيارة التاريخية إلى نظيره الباكستاني الزائر.



وعن محادثاته اليوم مع زرداري، قال: إننا تطرقنا إلى القضايا الثنائية والأسواق الحدودية وتطوير التجارة المحلية والتعاون بين محافظات البلدين مع التركيز على المواقف والرؤى السياسية المشتركة.



كما لفت إلى مباحثات الجانبين حول التعاون الثقافي والسياحي في الصعيد الدولي، وأيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وإسلام آباد؛ مبينا أن: الملف الذي كان ولايزال محط اهتمام البلدين هو مشروع مد أنبوب الغاز من إيران إلى باكستان ورفع حجم الصادرات معها، حيث تناولنا هذا الأمر اليوم.



واستطرد وزير الخارجية الإيرانية أنه بالرغم من الحظر الأميركي الأحادي، هناك آليات يمكن استخدامها في الصعيد الدولي مع تطلعاتنا بمواصلة التعاون في أحسن صورة بين البلدين.



وفي معرض الإشارة إلى مشاوراته مع وزير خارجية باكستان حول القضايا الإقليمية، صرح أميرعبداللهيان: إننا نعارض الحرب في أوكرانيا ونرغب في بذل الجهود مع روسيا وأوكرانيا لحل هذه الأزمة.



وأضاف: نأمل أيضا في تشكيل حكومة أفغانية شاملة من أجل اقتلاع جذور الأزمة ولكي يمضي هذا البلد باتجاه السلام والاستقرار قدما.



وحول الوضع الراهن في اليمن، قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم قرار وقف النار وتطالب برفع كامل الحصار عن هذا البلد، كما ندعم الحوار اليمني – اليمني.



ووصل وزير الخارجية الباكستاني بلال بوتو زرداري إلى العاصمة الإيرانية طهران تلبية لدعوة وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول تعزيز العلاقات الثنائية.



وسيبحث زرداري خلال زيارته العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، وشراء الكهرباء من إيران والأسواق الحدودية، وتطوير طرق الاتصالات البرية والسككية.



یذکر أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الباكستاني الجديد إلى طهران.