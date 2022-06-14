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العدوان يتسبب بكارثة.. مستشفيات عدن تستقبل العشرات من حالات الاغماء

العدوان يتسبب بكارثة.. مستشفيات عدن تستقبل العشرات من حالات الاغماء
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

استقبلت مستشفيات عدن خلال الساعات الماضية العشرات من حالات الاغماء التي حدثت لمواطنين يمنيين في منازلهم.

العالم- اليمن

وذكرت مصادر إعلامية بأن مستشفيات المدينة استقبلت حالات الاغماء جلهم من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديدة مع استمرار انقطاع الكهرباء عن الاحياء السكنية، لتصبح مصدر اختناق للمواطنين.

وأكدت أن الانقطاع الكارثي للكهرباء مقابل تشغيلها ساعتين كل 6 ساعات، في اليوم الواحد، ضاعف من معاناة السكان، وسط عدم اللامبالاة من مجلس الرياض الرئاسي، وحكومة التحالف، والانتقالي الجنوبي”، الذين يتاجروا بأوضاع أبناء عدن والمحافظات الجنوبية.

وتضرب صفقات الفساد ملف قطاع الكهرباء في مدينة عدن، من خلال شراء الطاقة من الشركات الخاصة، دون امداد محطات كهرباء عدن بالوقود، وسط استمرار التحالف بنهب ملايين البراميل من النفط الخام الذي يتم تصديره من حقول حضرموت وشبوة ومأرب.

يشار إلى أن التحالف وأدواته التدميرية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، جعلوا من الخدمات الأساسية الكهرباء والمياه والأمن والصحة، سلاحا فتاكا لإخضاع المواطنين، وحربا يستخدمها كل طرف ضد الآخر، وسط استسلام من المواطنين لكل ما يحدث لهم.

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العدوان يتسبب بكارثة.. مستشفيات عدن تستقبل العشرات من حالات الاغماء

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