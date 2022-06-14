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حركة حماس ترحب بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يحمّل الاحتلال مسؤولية تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزَة من خلال الحصار الظالم

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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