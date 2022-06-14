الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تعرض على المقاتلين الأوكرانيين الذين يحتمون في مصنع آزوت للكيماويات في سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا فرصة الاستسلام غدا الأربعاء

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلعيد: الحكومة في تونس ستصبح "هيئة حكمية" بدل الحكومة

هيومن رايتس: الحصار "الإسرائيلي" على غزة جريمة ضد الانسانية

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة معالجة المسائل العالقة في كركوك

وزير خارجية لبنان يلتقي الوسيط الامريكي وأنباء عن أجواء ايجابية

ADHRB تدعو البحرين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المعتقلين من السل

فرنسا والهند تبرمان اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر