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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مصدر بوزارة مالية الكيان الإسرائيلي: الفوضى السياسية المتصاعدة أدت لتأجيل تصويت الحكومة على ميزانية الكيان لعام 2023 إلى آب على أقرب تقدير
أمير عبداللهيان لنظيره التركمنستاني: البنى التحتية لتطوير العلاقات بين ايران وتركمنستان ترتكز الى اساس متين
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره التركمنستاني رشيد مردوف على اعتاب زيارة رئيس بلاده لطهران تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك
منظمة الطاقة الذرية الايرانية: المعلومات الكاذبة التي استندت لها الوكالة الدولية قدمها الكيان الصهيوني غير الشرعي الذي يمتلك اسلحة نووية
منظمة الطاقة الذرية الايرانية: المعلومات الكاذربة التي استندت لها الوكالة الدولية قدمها الكيان الصهيوني غير الشرعي الذي يمتلك اسلحة نووية
منظمة الطاقة الذرية الايرانية: لا توجد اي مواد نووية غير معلن عنها في إيران وادعاء الوكالة الدولية يستند فقط إلى معلومات كاذبة
رويترز: وزير الحرب الإسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية لمواجهة إيران
مؤسسة الملاحة الإيرانية: صدور حكم بإلغاء حجز حمولة السفينة الإيرانية في اليونان
حركة حماس ترحب بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يحمّل الاحتلال مسؤولية تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزَة من خلال الحصار الظالم
إيران: مزاعم الوكالة بشأن وجود مواقع تحوي على يورانيوم طبيعي مخزن بشكل قرص معدني لا صحة لها والكيان الصهيوني هو الذي يروج لهذه الأكاذيب
منظمة الطاقة الذرية الايرانية: المعلومات الكاذبة التي استندت لها الوكالة الدولية قدمها الكيان الصهيوني غير الشرعي الذي يمتلك اسلحة نووية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش
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