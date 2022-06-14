الإعلام الأميركي يكشف عن موعد زيارة بايدن إلى السعودية

العالم- الأميركيتان

وأضافت الشبكة نقلاً عن مصادر رفيعة في البيت الأبيض أنّ "بايدن سيلتقي ولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك سيعقد لقاء موسع مع مجلس التعاون الخليجي".

وأمس الاثنين، أفادت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور "إسرائيل" والسعودية الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يرجّح أن يعلن البيت الأبيض عن هذه الزيارة للشرق الأوسط في الأسبوع.

يأتي ذلك بعد أن كشف بايدن، قبل أيّام، أنّه لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن بشأن زيارته المحتملة للسعودية، مشيراً في الوقت نفسه إلى اجتماع "أكثر عمومية في المملكة مخصّص لقضايا أمنية".

وقال مسؤولون أميركيون: على الرغم من تأكيد الزيارة للسعودية حتى الآن، إلاّ "أنها تخدم مصالح الولايات المتحدة الوطنية، بصرف النظر عن تورّط ولي العهد في جريمة قتل خاشقجي من عدمه".

وفي الـتاسع من حزيران/يونيو الجاري، أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ زيارة بايدن للسعودية و"إسرائيل" المقرّرة في هذا الشهر تمّ تأجيلها إلى شهر تموز/يوليو المقبل.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، في وقت سابق، بأنّ الرئيس الأميركي سيزور "إسرائيل" والسعودية في الفترة التي يسافر فيها لحضور قمة الناتو في إسبانيا، وقمة "مجموعة دول السبع" في ألمانيا، في وقت لاحق من شهر حزيران/يونيو الجاري.