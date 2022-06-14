وزير الخارجية الروماني يدعو لزيادة قوة الناتو في البلاد ولفترة طويلة

العالم- أوروبا

وأضاف أوريسكو لقناة Digi 24 التلفزيونية: "هناك حاجة إلى وجود أكثر ثباتا، على الرغم من أنني أستطيع القول إنه في الوقت الحالي، إذا نظرنا إلى وجود الحلفاء في رومانيا، فلدينا بالفعل أكثر من 5000 جندي على الأراضي الرومانية. نحن مهتمون بوجود طويل الأمد على الجانب الشرقي، في الصيغة، التي من الواضح أنه يجب قياسها ليس فقط بعدد القوات في رومانيا، ولكن أيضا بالعديد من المعايير الأخرى (زيادة عدد الجنود ومدة وجودهم في رومانيا)".

وأشار إلى أن عملية تشكيل مجموعة قتالية في رومانيا بدأت رسميا في الأول من مايو الماضي.

وتأمل السلطات أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري. وقال الوزير "سيعتمد ذلك على مدى سرعة تحركنا وعلى الحلفاء الذين يشكلون جزءا من هذه المجموعة القتالية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا تنوي تقليص وجودها العسكري في أوروبا. على العكس من ذلك، تخطط واشنطن لزيادة عدد القوات في رومانيا ودول أخرى في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا.

من جهته رحب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بكلمات الرئيس الأمريكي بشأن زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا، بما في ذلك في رومانيا.