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مصدر بوزارة مالية الكيان الإسرائيلي: الفوضى السياسية المتصاعدة أدت لتأجيل تصويت الحكومة على ميزانية الكيان لعام 2023 إلى آب على أقرب تقدير

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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