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الجيش السوري يعزز مواقعه مقابل التعزيزات التركية بريف حلب

الجيش السوري يعزز مواقعه مقابل التعزيزات التركية بريف حلب
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر ميداني سوري أن الجيش السوري يقوم بتعزيز مواقعه وقواته، ويقوي تحصيناته مقابل قيام القوات التركية باستقدام تعزيزات عسكرية إلى مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي.

العالم - سوریا

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "القوات التركية أدخلت إلى إعزاز ناقلات محملة بالدبابات وأرتالا من ناقلات الجنود إضافة إلى سيارات من نوع بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة".

وأضاف أن "القوات التركية ضمت إلى صفوفها مسلحين من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي وعدد من المناطق المحيطة بها تابعين للواء عاصفة الشمال يقدر عددهم بأكثر من 2500 مسلح"، موضحا أن "هذه التعزيزات ليست الأولى التي تستقدمها تركيا إلى إعزاز".

وكشف المصدر أن "الجبهة التي تقوم القوات التركية بتعزيزها تمتد من بلدة كفر خاشر وكلجبرين ومارع وإعزاز ومريمين وجلبل"، مشددا على أن "الجيش السوري يقوم هو الآخر بتعزيز مواقعه وقواته وتحصيناته في المنطقة وفي حال حدوث أي هجوم سنتصدى له".

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