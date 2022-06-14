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الديوان الملكي السعودي: بايدن يزور السعودية في 15 و16 تموز المقبل

الديوان الملكي السعودي: بايدن يزور السعودية في 15 و16 تموز المقبل
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن ​الديوان الملكي السعودي​، أن بدعوة الملك السعودي ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، يقوم الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ بزيارة رسمية إلى السعودية يومَي 15 و16 تموز 2022.

العالم- السعودية

وأوضح ​الديوان الملكي في بيان أن بدعوة الملك السعودي ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، يقوم الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ بزيارة رسمية إلى السعودية يومَي 15 و16 تموز 2022، يلتقي خلالها بالملك سلمان، وبولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، "لبحث أوجه التعاون بين البلدين ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".

واضاف أن جدول الزيارة في يومها الثاني، يتضمن أيضًا حضور بايدن قمة مشتركة دعا إليها الملك السعودي وقادة ​دول مجلس التعاون​ وملك الأردن ورئيس مصر رئيس مجلس وزراء العراق، في 16 تموز 2022.

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