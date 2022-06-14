عقد جلسة محاكمة متزعم جماعة "حركة النضال" الإرهابية

العالم - إيران



وبحسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، فقد عقدت هذه الجلسة بحضور المتهم ومحاميه وعدد من أهالي الشهداء الذين اغتالتهم هذه المجموعة الإرهابية.

ومن أهم القضايا التي تم إبلاغ المتهم بها خلال لائحة الاتهام في جلسة اليوم تفخيخ دائرة الإسكان والتنمية العمرانية في مدينة أهواز، تفخيخ منظمة التخطيط والميزانية في أهواز، تفخيخ في دائرة البيئة، تفخيخ خط أنابيب انتقال النفط، تفخيخ محور نقل النفط بين آبادان وأهواز وماهشهر، تفخيخ قائممقامية مدينتي دزفول وآبادان، التخطيط لتفخيخ دائرة القضاء في أهواز، والهجوم الإرهابي على حفل الافتتاح ذكرى الحرب المفروضة في مدينة أهواز.

ويبقى هذا الملف مستمراً، وستعقد الجلسات القادمة للمحكمة في الأيام المقبلة.