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وزير الخارجية التركي يعزي نظيره الإيراني بحادثتي مدينة آبادان والقطار ويدعوه إلى زيارة أنقرة في المستقبل القريب ومناقشة القضايا المهمة

الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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