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إسطنبول تستضيف اجتماع اللجنة السياسية لجمعية الناتو البرلمانية

إسطنبول تستضيف اجتماع اللجنة السياسية لجمعية الناتو البرلمانية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

انطلق في مدينة إسطنبول، اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاجتماع المشترك بمجموعة منطقة البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط.

العالم- تركيا

وأقيم حفل افتتاح الاجتماع، الثلاثاء، عقب مناقشة تقرير المجموعة الخاصة لمنطقة البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط.

وألقى رئيس المجموعة التركية في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو عثمان أشقن باك، كلمة أمام الحضور قبيل انعقاد جلسة بعنوان "أولويات السياسة الدفاعية لتركيا".

وقال باك في كلمته، إن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، زادت من المخاطر الدولية في العالم.

وأضاف أن تركيا أعربت "عن استيائها من الهجمات الروسية ضد أوكرانيا، وأنها وفرت كافة المساعدات الإنسانية للأوكرانيين وفق تعبيرها".

وتابع قائلا: "تركيا فعّلت على الفور بنود اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق، وأعلنت دعمها لوحدة الأراضي الأوكرانية واستقلالها على حد قوله".

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