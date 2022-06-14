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وزيرة خارجية دونيتسك تلتقي نظيرها السوري في دمشق

وزيرة خارجية دونيتسك تلتقي نظيرها السوري في دمشق
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

التقت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية نتاليا نيكونوروفا مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد خلال زيارتها إلى العاصمة السورية دمشق.

العالم - سوریا

خلال الاجتماع، أطلعت نيكونوروفا المقداد على تاريخ الصراع في دونباس، وكذلك عن الوضع الحالي للعملية العسكرية لتحرير الإقليم.

بدوره، أشار وزير الخارجية السوري إلى أوجه التشابه في مصير الشعبين الصديقين، وأدان سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وبالتالي تصبح متواطئة في الجرائم في دونباس.

وأعرب عن ثقته في أن الجهود المشتركة لقوات الجمهورية مع القوات المسلحة الروسية ستساعد في تحرير دونباس من النظام الأوكراني وإحلال السلام والهدوء في الإقليم.

كما التقى وفد جمهورية دونيتسك الشعبية مع نائب الأمين العام لحزب البعث هلال الهلال. وضم الوفد وزيرة الخارجية ناتاليا نيكونوروفا، ووزير الثقافة ميخائيل زيلتياكوف، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي بيريسادا، والنائب الأول لرئيس إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية جينادي ليبيد، ونائب رئيس مجلس الشعب سيرغي بروكوبينكو، ونائب مجلس الشعب فاليري سكوروخودوف.

وأشار الطرفان إلى التقدم الجيد في تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في ديسمبر 2021 بين الحركة العامة لجمهورية دونيتسك وحزب البعث، وناقشا أيضا مجموعة واسعة من الخيارات لتعميق التعاون بين الجمهوريات.

وشددت وزيرة خارجية دونيتسك بشكل خاص على ميناء ماريوبول الذي يعمل بكامل طاقته، ولفتت الانتباه إلى آفاق التعاون التجاري مع سوريا عن طريق البحر.

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