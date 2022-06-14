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صربيا تعلن عدم قدرتها على استيراد النفط الروسي بسبب العقوبات الأوروبية

صربيا تعلن عدم قدرتها على استيراد النفط الروسي بسبب العقوبات الأوروبية
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتمكن من استيراد النفط من روسيا، اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد موسكو.

العالم- أوروبا

وقال فوتشيتش، في تصريحات صحفية، "اعتباراً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لن نتمكن من استيراد النفط الروسي، في ظل العقوبات الحالية"، مستفسراً "من يدري ما هي العقوبات التي ستفرض قبل ذلك الحين".
وأوضح فوتشيتش، أن بلغراد لن تتمكن من الحصول على النفط الروسي الذي يتم تسليمه بواسطة ناقلات إلى كرواتيا ثم عبر إرساله بواسطة خط أنابيب النفط "جاناف" إلى صربيا، مشيراً إلى أن العقوبات الأوروبية جعلت الوضع أكثر تعقيداً.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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