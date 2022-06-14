الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القطراني: حكومة باشاغا جاءت لتصحيح المسار والوصول بليبيا للانتخابات

القطراني: حكومة باشاغا جاءت لتصحيح المسار والوصول بليبيا للانتخابات
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الليبية جاءت لتصحيح المسار وتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

العالم - ليبيا

أوضح القطراني خلال لقائه سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أن الحكومة تعمل على تحسين العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أن الحكومة ستعزز سبل التعاون الليبي البلجيكي بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي بصفة عامة بحسب صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية.

وشدد القطراني خلال اللقاء على أن الحكومة الليبية هي حكومة كل الليبيين، وجاءت بتوافق ليبي ليبي.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء حربها على الإرهاب والدور الذي قامت به القوات المسلحة، والإشارة إلى دور الحكومة الليبية ورؤيتها في الشأن الليبي الداخلي بعد منح الثقة لها من مجلس النواب.

روابط ذات صلة

ليبيا.. "باشاغا" يؤكد تدعيم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها

ليبيا.."باشاغا" يؤكد حرص حكومته على أمن طرابلس

ليبيا.. خالد المشري يرفض عمل حكومة باشاغا من سرت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. تنفيذ حكم الإعدام بأربعة إرهابيين قتلوا "مصطفى العذاري"

الجزائر.. الرئيس "تبون" يقيل وزير المالية بعد 3 أشهر على تعيينه

كوخافي.. بيتك أوهن من بيت العنكبوت

بالفيديو.. أهمية العلاقة الاستراتيجية بين إيران وفنزويلا ودول أمريكا اللاتينية

القطراني: حكومة باشاغا جاءت لتصحيح المسار والوصول بليبيا للانتخابات

تركيا.. إنقاذ 68 مهاجرًا قبالة سواحل إزمير وبالكسير