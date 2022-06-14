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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية يعتبر الترحيل القسري لطالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا عارا تاريخيا على لندن
الرئيس رئيسي يؤكد لوزير خارجية باكستان استعداد طهران للرقي بمستوى التعاون الشامل مع اسلام آباد وتأمين احتياجاتها من النفط والغاز والكهرباء
مصدر عسكري: قوى العدوان والمرتزقة ترتكب 132 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية
حساب الرئاسة الجزائرية على موقع تويتر: الرئيس عبدالمجيد تبون أنهى مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها
وزير الخارجية التركي يعزي نظيره الإيراني بحادثتي مدينة آبادان والقطار ويدعوه إلى زيارة أنقرة في المستقبل القريب ومناقشة القضايا المهمة
وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي تشاووش أوغلو آخر التطورات في العلاقات بين البلدين
مصدر بوزارة مالية الكيان الإسرائيلي: الفوضى السياسية المتصاعدة أدت لتأجيل تصويت الحكومة على ميزانية الكيان لعام 2023 إلى آب على أقرب تقدير
أمير عبداللهيان لنظيره التركمنستاني: البنى التحتية لتطوير العلاقات بين ايران وتركمنستان ترتكز الى اساس متين
وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره التركمنستاني رشيد مردوف على اعتاب زيارة رئيس بلاده لطهران تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك
منظمة الطاقة الذرية الايرانية: المعلومات الكاذبة التي استندت لها الوكالة الدولية قدمها الكيان الصهيوني غير الشرعي الذي يمتلك اسلحة نووية
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية يعتبر الترحيل القسري لطالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا عارا تاريخيا على لندن
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.