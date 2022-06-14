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الجزائر.. الرئيس "تبون" يقيل وزير المالية بعد 3 أشهر على تعيينه

الجزائر.. الرئيس
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بشكل مفاجئ وزير المالية عبد الرحمن راوية، بعد نحو 3 أشهر على تعيينه.

العالم - الجزائر

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، إنه "بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبد الرحمن، وقّع رئيس الجمهورية مرسوماً يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية".

وأضاف البيان، أن الرئيس تبون "كلّف الأمين العام لوزارة المالية (إبراهيم كسالي)، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة".

ولم يذكر البيان أسباب إنهاء مهام وزير المالية الذي عين في منصبه في فبراير/ شباط الماضي، بعد أن ظل يشغله رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن منذ يونيو/ حزيران 2020.

وراوية مدير سابق للضرائب في الجزائر، وخبير سابق في صندوق النقد الدولي، كما شغل منصب وزير المالية في فترة سابقة بين عامي 2017 و2020، حيث رحل عن المنصب آنذاك، إثر تعديل حكومي شامل.

وجاءت إقالة راوية بعد أيام فقط على إنهاء مهام محافظ البنك المركزي رستم فاضلي، وتعيين صلاح الدين طالب، خلفا له في 25 مايو/ أيار الماضي.

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الجزائر.. الرئيس "تبون" يقيل وزير المالية بعد 3 أشهر على تعيينه

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