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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف خلال مراسم استقبال رسمية في طهران
مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية تركمانستان سردار بردي محمدوف في طهران
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكاميرات التي ازالتها ايران من مواقعها النووية اعاقت عملنا في مراقبة نشاطاتها النووية
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ليس هناك دليل على أن إيران لديها سلاح نووي أو برنامج لصنع سلاح نووي وهذا أمر مهم جدا
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية يعتبر الترحيل القسري لطالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا عارا تاريخيا على لندن
الرئيس رئيسي يؤكد لوزير خارجية باكستان استعداد طهران للرقي بمستوى التعاون الشامل مع اسلام آباد وتأمين احتياجاتها من النفط والغاز والكهرباء
مصدر عسكري: قوى العدوان والمرتزقة ترتكب 132 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية
حساب الرئاسة الجزائرية على موقع تويتر: الرئيس عبدالمجيد تبون أنهى مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها
وزير الخارجية التركي يعزي نظيره الإيراني بحادثتي مدينة آبادان والقطار ويدعوه إلى زيارة أنقرة في المستقبل القريب ومناقشة القضايا المهمة
وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي تشاووش أوغلو آخر التطورات في العلاقات بين البلدين
مراسم استقبال رسمية لرئيس جمهورية تركمانستان سردار بردي محمدوف في طهران
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.