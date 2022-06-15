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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف خلال مراسم استقبال رسمية في طهران

الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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رئيس الجمهورية يستقبل رسميا نظيره التركمنستاني

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