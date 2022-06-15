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روسيا: الضربات "الإسرائيلية" على سوريا أمر غير جائز

روسيا: الضربات
الأربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

صرح مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بأنه لا يجوز "لإسرائيل" أن توجه الضربات لسوريا.

العالم - روسيا

وقال لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان: "بطبيعة الحال، سنبحث مسألة القصف الإسرائيلي المتكرر على سوريا. ونرى أنه من الضروري أن يتم تركيز الاهتمام على هذا أيضا، فهذا الأمر غير جائز".

وذكر أن الضربات "الإسرائيلية" الأخيرة على مطار دمشق ألحقت أضرارا بممر إقلاع وهبوط الطائرات وهو ما لا يسمح باستقبال الطائرات القادمة من الخارج.

وأشار إلى أن المجتمعين في العاصمة الكازاخستانية سيبحثون أيضا مسألة وجود الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، والتي "تقوم بنهب الثروة القومية السورية وهو ما يجب وضع حد له".

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