محادثات "أستانا 18" بشأن سوريا تنطلق في نورسلطان

العالم-سوريا

هذا ووصل إلى نور سلطان، مساء الثلاثاء، وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الدولي الثامن عشر حول سوريا بصيغة آستانا.

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف في بيان إن "جميع أطراف عملية أستانا الخاصة بسوريا أكدت مشاركتها في المفاوضات التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية يومي 15 و16 يونيو الجاري بحضور وفود من الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران. وكذلك الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية".

وسيحضر الاجتماع كمراقب، وفد أممي برئاسة كبير المسؤولين السياسيين في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ووفد أردني، وممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بدوره قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تلوبيردي إن المفاوضات بشأن تسوية الأزمة في سوريا بصيغة أستانا لا تفقد أهميتها، فهي تحل مهاما محددة بشأن الوضع في المناطق الخاصة (مناطق خفض التصعيد).

وأضاف تيلوبردي ردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت هناك نتيجة للمفاوضات في صيغة أستانا، والتي استمرت لعدة سنوات، “يتم تحديد أشياء ملموسة في محادثات أستانا”.

وأكد تيلوبردي أن المفاوضين يثقون بكازاخستان، وبدورها تقدم نور سلطان فرصها للوساطة من أجل حل سريع للنزاع: "(مباحثات أستانا) هي عملية جيدة إلى حد ما. إن عملية أستانا لدينا مستمرة بالإضافة إلى عملية جنيف.. إذا تم النظر في قضايا دستورية وسياسية كبيرة في جنيف، ففي أستانا لدينا قضايا محددة (ميدانية) على الأرض .. تبادل الأسرى ووقف الأعمال العدائية في المناطق الخاصة وفتح ممرات".

وكان الاجتماع الدولي السابع عشر حول سوريا بصيغة أستانا عقد يومي 21 و 22 كانون الأول الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان.